TURISMO San Marino: torna il Treno Bianco Azzurro L'annuncio arrivato dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e dal Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia. Già avviato l'iter del progetto e valutata la fattibilità

L'antica linea ferroviaria di 33 km che in passato ha collegato San Marino e Rimini tornerà. L'annuncio arrivato dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e dal Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia. Avviato l'iter per il progetto che porterebbe un'importante ricaduta turistica su tutto il territori, già valutata inoltre dal direttore generale di Fondazione Ferrovie dello Stato, Luigi Cantamessa, la fattibilità dell'opera: “Il treno bianco azzurro – afferma – non avrà nulla da invidiare alla Ferrovia del Bernina”.

"È un momento storico - evidenzia Federico Pedini Amati - che tutti i sammarinesi aspettano da anni, vedo per la prima volta qualcosa di veramente concreto che potrebbe davvero partire assieme alla Fondazione Ferrovie dello Stato. Abbiamo messo tutto sul tavolo, fatta l'analisi completa di quello che potrebbe essere una ripartenza, con i dovuti tempi, della vecchia storica ferrovia. Devo dire che non è scontato che l'Italia dopo tanti anni torni sia tornata, in maniera vigorosa, a dirci assieme facciamo ripartire il trenino".

"L'opera si farà perché abbiamo avviato praticamente l'iter - afferma Massimo Garavaglia - il Ministero del Turismo ha scritto a Fondazione Ferrovie dello Stato se è interessata a fare il progetto ma si tratta di un atto formale perché ovviamente sappiamo già sia interessata. A quel punto incaricheremo la fondazione di fare il progetto di massima che sia poi cantierabile e anche gestibile dal punto di vista finanziario, cosa che non mi preoccupa minimamente perché abbiamo già fatto un pre-studio di piano economico finanziario e addirittura potrebbe autofinanziarsi però, senza arrivare a quel punto, noi sosteniamo interamente l'opera per quanto di nostra competenza. Non vedo quindi ostacoli sulla realizzazione".

La prima parte del progetto dovrebbe prevedere l'attivazione del tratto che collega la stazione a monte fino al confine di stato. Il secondo step collegherà il confine con la la stazione di Coriano ed infine l'ultimo tratto fino a Rimini.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo)

