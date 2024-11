San Marino, torna la Colletta Alimentare: appuntamento solidale sabato nei supermercati

Sabato torna la 28esima edizione della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. L'iniziativa coinvolge oltre 200 volontari e 5.000 donatori. "Sono loro il cuore della raccolta – ha sottolineato Remo Contucci, responsabile per San Marino – perché attraverso un gesto semplice fanno del bene agli altri e a sé stessi."

In tutti i supermercati e negozi della Repubblica sarà possibile acquistare alimenti non deperibili, come prodotti a lunga conservazione e per l’infanzia, da donare alle organizzazioni convenzionate con il Banco Alimentare.

La Reggenza, nell'udienza di presentazione dell'iniziativa, ha ricordato l’importanza di riflettere sul valore del cibo e di combattere lo spreco alimentare, a fronte di una crescente diffusione di situazioni di indigenza. Giovanni Ceccoli, referente della Caritas, ha evidenziato che ogni mese vengono assistite 60 famiglie sammarinesi e 30 ucraine, per un totale di 250 persone.