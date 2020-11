San Marino: torna la possibilità di passeggiare nelle aree verdi 'Covid'

Torna la possibilità, per chi è in isolamento o in quarantena, di fare una passeggiata in aree verdi del territorio sammarinese predisposte e controllate. E' stata pubblicata l'ordinanza che consente a queste persone di spostarsi, previa certificazione medica, e di raggiungere delle zone che hanno un calendario e precise modalità di accesso. Gli interessati possono chiamare il numero di telefono 0549 994001 per prenotarsi, poi dovranno informare la Centrale Interforze. In caso di troppe richieste, avranno la priorità disabili e minori. Le aree verdi hanno appositi cartelli, devono essere raggiunte in sicurezza e le forze di polizia possono accedere per controllare il rispetto delle prescrizioni. Previste sanzioni per chi non rispetta le regole.