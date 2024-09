ETICA ED ESTETICA San Marino tra i 'Borghi' più belli: “un modello per le sfide turistiche che verranno” Il riconoscimento al Titano dell’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria

Il Castello federiciano ed i vicoli, con vista mare, di Rocca Imperiale fanno da sfondo alla seconda giornata della XVI edizione del Festival dei Borghi più belli d’Italia. Bellezza come sintesi tra estetica ed etica, per attivare cambiamenti reali. L’importanza dei borghi del sistema Italia riparte da qui, dalla Calabria, e per la prima volta include San Marino. Da una parte promozione turistica, all’interno del castello federiciano è stato allestito un percorso espositivo che diventa vetrina per tutti i borghi compreso San Marino, dall’altra occasione per mettere al centro potenzialità, sforzi, leve e problematiche - come quella dello spopolamento - che accomunano i comuni italiani con San Marino come modello, nel suo intreccio tra storia cultura e bellezza.

La conferenza istituzionale che ha inaugurato questa seconda giornata, alla quale ha partecipato il Segretario Federico Pedini Amati, ha salutato l’ingresso della Repubblica nell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, avvenuto anche grazie ad un ambasciatore d’eccezione: il popolare giornalista e conduttore tv Osvaldo Bevilacqua.

Nel video l’intervista a Fiorello Primi, presidente Associazione dei Borghi più belli d’Italia Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura Regione Calabria Osvaldo Bevilacqua, giornalista e conduttore televisivo

