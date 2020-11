COVID19 San Marino: tre casi di coronavirus alla RSA La Fiorina

San Marino: tre casi di coronavirus alla RSA La Fiorina.

Individuati tre casi, tutte donne di 84, 87 e 94 anni, di positività al coronavirus alla RSA "La Fiorina". A comunicarlo è l'Iss che specifica come le tre ospiti, che presentavano sintomi febbrili, siano state trasferite nel reparto di isolamento Covid dell’Ospedale di Stato, seppur in condizioni stabili. Immediatamente sono stati svolti tamponi su tutti gli ospiti e sul personale in servizio alla Casa di riposo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



L'Iss ricorda che le procedure all’interno della RSA prevedono l’esecuzione di tamponi a cadenza periodica su ospiti e personale. La Direzione Sanitaria dell’ISS assicura che si sta monitorando con attenzione la situazione, al momento sotto controllo.

I più letti della settimana: