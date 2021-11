San Marino, tre positivi in una classe della scuola secondaria superiore: da ieri in Dad

A San Marino 136 nuovi casi in quattro giorni. Chiusa una classe del liceo per 3 positività rilevate. L'età media dei 260 attualmente positivi in territorio è di 36 anni, sono 129 femmine e 131 maschi. Nelle ultime ore sono stati 22 i nuovi positivi, 22 anche le guarigioni. Due le persone ricoverate in ospedale, una nel reparto di terapia intensiva; 258 sono seguite a casa, 128 in quarantena domiciliare. Dal 21 novembre i nuovi casi sono dunque stati 136, per un tasso di positività dell'8,47%. Il totale delle vaccinazioni è di 50.850; 2.443 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo, o booster. Ha completato il ciclo di immunizzazione l'83,40% della popolazione vaccinabile: il 51,3% dei vaccinati sono femmine e il 48,7% maschi.

Da ieri è stata chiusa una classe della scuola secondaria superiore, a causa di tre positività rilevate. I ragazzi hanno dunque subito iniziato la didattica a distanza. L'Istituto per la sicurezza sociale infine ricorda che i servizi online attualmente disponibili non consentono la richiesta del certificato di malattia. Bisogna rivolgersi direttamente al proprio centro per la salute di riferimento. Oltre alle ricette, i servizi online possono essere utilizzati per prenotare la vaccinazione anti-Covid, i tamponi rapidi in farmacia, prenotare un appuntamento agli uffici pensioni, assegni familiari, assistenza sanitaria e indennità economiche (accedendo però al BookPa) e per accedere al fascicolo sanitario elettronico.