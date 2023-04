San Marino: turismo in ripresa, ma mancano le camere

Il turismo a San Marino come in Italia continua la sua crescita ormai con la fine dell’emergenza sanitaria, infatti si è registrata una Pasqua del tutto esaurito, sono attese altre 6 milioni circa di altre presenze per i ponti del 25 aprile e 1° maggio che porteranno nel sistema ricettivo italiano e sammarinese il +7,3% sul 2022. Il problema è che "a San Marino nel parco dell’Hotellerie ci sono poche camere e soprattutto non c’è una visione progettuale del turismo di massa utile a consentire ai grandi tour operator di tutto il mondo a portare i grandi numeri come la repubblica avrebbe bisogno giornalmente". Ad affermarlo in una nota è Luca Ruco, presidente del Comitato Turismo Organizzato.