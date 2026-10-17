San Marino - UE: una storia che parte da lontano

San Marino e l'Unione Europea intrattengono relazioni diplomatiche dal 1983. Sono tre gli accordi principali che il Titano ha già concluso con l'UE; ovvero quello sulla cooperazione doganale, quello sulla tassazione da redditi di risparmio e l'accordo monetario. Da un punto di vista giuridico San Marino resta uno Stato terzo rispetto all’UE, ma l'Europa appunto è iscritta da tempo nel patrimonio di San Marino che ne custodisce le tracce a partire dalle orazioni ufficiali de 1° aprile e 1° ottobre. Il primo fu Piero Calamandrei nel 1948; membro dell'assemblea costituente che portò l'orazione intitolata “San Marino esempio europeo”; fino alla presenza di una delle più alte cariche europee, il vicepresidente della commissione europea Maros Sefcovic, lo scorso anno.

Anche le arti custodiscono un rapporto ricco e variegato; sono molte infatti le tracce lasciate da artisti europei in territorio. L'ultimo grande passo che San Marino sta per compiere, l'Associazione, in breve disciplina la partecipazione di uno Stato terzo a una parte delle attività di un’organizzazione internazionale. San Marino non diventa membro dell’Unione (status che otterrebbe tramite un processo di adesione), non avrà oneri economici nei confronti dell’UE e, seppur non esercitando alcuna rappresentanza politica, avrà però potere consultivo.

Al paese associato non è richiesto di assumere tutti gli obblighi gravanti sugli Stati membri, ma di garantire il recepimento di una parte del diritto europeo. Uno dei caratteri giuridici salienti del testo infatti risiede nella garanzia che il Paese associando deve assicurare rispetto al recepimento continuo dell’acquis dell’Unione europea, in continua evoluzione.







