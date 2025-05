"San Marino ultima chiamata": sabato 24 maggio gli Stati generali della natalità

Nel video le interviste

Crollo delle nascite: un problema che preoccupa politici, educatori, imprenditori, sindacati e tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Paese. Il Coordinamento delle Aggregazioni Laicali di San Marino chiama a raccolta soprattutto i giovani, con l'incontro «Stati generali della natalità», fissato per sabato 24 maggio alle 16.00 nella Sala Montelupo di Domagnano.

"Siamo cittadini attenti e attivi ai bisogni della nostra comunità, - afferma Maria Venturini del Coordinamento delle Aggregazioni Laicali di San Marino - quindi ragioniamo molto piacevolmente insieme, senza ideologie intorno a questo tema, portando un pensiero originale, spiegando che sostenendo, promuovendo e dando servizio alla famiglia si difende la vita. Abbiamo due focus, uno con l'avvocato Vincenzo Bassi, fiscalista, presidente della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (FAFCE), il quale dirà cose nuove rispetto alla fiscalità della famiglia. Dobbiamo considerare che non tutte le famiglie sono libere da inghippi, ci sono famiglie con il nonno che ha problemi, con un figlio che ha qualche disturbo, con un cronico in famiglia. La famiglia dà servizi, ora questi servizi non possiamo chiedere soldi allo Stato, ma almeno che vengano defiscalizzati". Fondamentale l'aspetto culturale: "Fondamentale - spiega Venturini - perché in uno Stato che ha un welfare buono, come quello di San Marino, non si spiega questo crollo della natalità, sono stata pediatra per tanti anni in ospedale, so bene il crollo, come abbiamo assistito al crollo di questa natalità, da 365 nati l'anno a 140. Quindi la bellezza della famiglia, la bellezza dei figli: abbiamo con noi la dottoressa Debora Donnini con cui parliamo di queste cose e speriamo venga fuori, ci auguriamo il discorso che si deve investire sulla famiglia per mantenere l'umanità e la civiltà dei nostri rapporti". E poi c'è il tema educativo: "Grandissimo tema, io sono convinta però, - conclude - per avere parlato tanti anni con le famiglie, che anche a San Marino le famiglie vogliono educare. Sosteniamo questo".

Matteo Tamagnini del Coordinamento delle Aggregazioni Laicali di San Marino spiega perché è importante esserci: "Invitiamo tutti ad essere presenti perché è un tema che riguarda tutti, vediamo che sia industriali, sindacati, partiti, tutti si sono occupati di questo tema, occorre in qualche maniera operare insieme e questo è un primo momento cui invitiamo tutti".

Nel video le interviste a Maria Venturini e Matteo Tamagnini del Coordinamento delle Aggregazioni Laicali di San Marino.