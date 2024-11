San Marino: ultimi giorni per presentare le domande di accesso ai contributi per il Diritto allo Studio

Il prossimo 30 novembre scadono i termini per la presentazione della domanda di accesso ai contributi per il Diritto allo Studio. Le domande possono essere presentate per via telematica, attraverso l’applicativo ECOS nel Portale della Pubblica amministrazione (www.gov.sm) o direttamente all’Ufficio Diritto allo Studio, previo appuntamento da fissare tramite Book PA; oppure telefonando dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì ai numeri 0549-882257 / 0549-882260.

Si ricorda agli aventi diritto che le domande parzialmente compilate vanno integrate con gli allegati richiesti e convalidate a fine procedura. Si consiglia di controllare che l’esito sia andato a buon fine. Per eventuali quesiti si suggerisce di chiamare l'Ufficio Diritto allo Studio ai recapiti suddetti entro venerdì 29 novembre.

PER INFO: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Amministrazione-Trasparente/Atti-di-carattere-normativo-ed-amministrativo-generale/Direttive-Circolari-Istruzioni-Interpretazioni-di-norme-di-diritto/Area-Istruzione/Diritto-allo-studio.html