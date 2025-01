31 GENNAIO San Marino, ultimo giorno per richiedere il rimborso asilo nido del Fondo Servizi Sociali Scadenza fissata per oggi, 31 gennaio 2025.

San Marino, ultimo giorno per richiedere il rimborso asilo nido del Fondo Servizi Sociali.

C’è tempo fino ad oggi - 31 gennaio 2025 - per presentare la domanda di rimborso della quota fissa mensile e quota pasti degli asili nido, coperta per il 30% dal Fondo Servizi Sociali. Il rimborso è destinato ai lavoratori dipendenti con figli iscritti nel 2024 ad asili nido pubblici, convenzionati o privati non convenzionati, frequentanti anche solo per pochi mesi.

Documentazione necessaria

Per accedere al rimborso, è obbligatorio:

Compilare il modulo ufficiale, indicando i dati personali, il codice IBAN e i mesi di frequenza del bambino.

Allegare il certificato di dipendenza in corso, scaricabile dal sito www.pa.sm/labor. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, è necessaria un’attestazione di servizio.

Per asili nido pubblici e convenzionati: nessuna ulteriore azione è richiesta, poiché le ricevute verranno trasmesse direttamente al Fondo dalla Direzione Asilo Nido.

Per asili nido privati non convenzionati: è indispensabile allegare le ricevute di pagamento mensili, che specifichino chiaramente le spese sostenute per le quote e i pasti.

Invio esclusivamente via e-mail

Le richieste, corredate della documentazione completa, devono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo fondoservizisociali@omniway.sm. Altre modalità di consegna non saranno accettate.

