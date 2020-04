COVID-19 San Marino: un nuovo decesso; ma è incoraggiante il rapporto fra positività riscontrate e tamponi effettuati Dal Dirigente dell'Authority Rinaldi e dal Segretario di Stato Ciavatta un accorato appello a rispettare tutte le prescrizioni decise dalle Autorità anche nel periodo delle festività pasquali

Dopo tre giorni consecutivi senza vittime, è arrivata purtroppo la notizia del decesso, nella notte, di una 89enne. Ai familiari le condoglianze del Dirigente dell'Authority Sanitaria a nome dell'ISS e del tavolo per le emergenze sanitarie. Comunicazione – ha dichiarato Gabriele Rinaldi – che “stende un velo di tristezza anche su tutti gli altri dati”.

Dai quali, tuttavia, oggi, si ricavano informazioni incoraggianti. 12 le nuove positività; ma a fronte di ben 140 tamponi di cui si è avuto il risultato. Rispetto alla situazione di mercoledì un progresso significativo. E a conferma del fatto che si stiano identificando più positivi, ma di sintomatologia medio-bassa, vi è anche il numero dei ricoveri; che restano 41, con 14 pazienti in terapia intensiva. Molti dei quali, tuttavia, già “estubati”, e trattenuti in rianimazione per un decorso più tranquillo e sicuro. Confortanti anche le 3 nuove guarigioni; così come la notizia di un'altra dimissione dall'Ospedale. 476, invece, le quarantene attive.

Il fatto che vi siano casi positivi – ha aggiunto tuttavia Rinaldi – significa che a San Marino il virus abbia ancora una diffusione; forse meno virulenta, ma presente. Da qui un accorato appello a rispettare le indicazioni delle Autorità, pure nel periodo delle festività pasquali, quando è forte il desiderio di incontrarsi.

Invito condiviso dal Segretario alla Sanità; che ha poi allargato lo sguardo alla situazione in altri Paesi colpiti dal virus; con mancanza di posti letto, terapie intensive, carenza di assistenza ai malati. Deve rendere orgogliosi, allora, secondo Roberto Ciavatta, la risposta della struttura sanitaria sammarinese. E fanno male – ha aggiunto – le polemiche di questi giorni su quanto è stato fatto; specie per le persone che combattono questa battaglia “in prima linea”.

Rispondendo poi ad una domanda circa la presunta positività, o quarantena, di membri del Congresso di Stato; Ciavatta ha risposto come anche le Segreterie siano esposte al contagio; pur non scendendo in particolari per motivi di privacy. Poco prima della diretta, comunque, su facebook, lo stesso Segretario di Stato Lonfernini aveva comunicato la propria positività al coronavirus.

Infine l'intervento della responsabile comunicazione dell'ISS, che ha ricordato come in questi giorni, in Ospedale, vi siano state tante espressioni di gentilezza, da parte di varie realtà. Quindi il capitolo donazioni. Ad oggi – ha detto Stefania Stefanelli – sono arrivati 780.000 euro all'ISS; quasi 700.000 alla Protezione Civile. Mentre prosegue la raccolta della SUMS; previsto, dopo Pasqua, l'arrivo di un'ulteriore tranche di 50.000 euro per l'Istituto Sicurezza Sociale.





Nel servizio l'intervista Skype a Gabriele Rinaldi - Dirigente Authority Sanitaria

