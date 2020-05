San Marino: un nuovo positivo su 39 tamponi, tre i guariti

La situazione coronavirus a San Marino rimane sotto controllo. I dati diffusi dal Gruppo coordinamento per le emergenze sanitarie parlano di tre nuove guarigioni e di un solo caso di positività a fronte di 39 tamponi refertati ieri. Dall'inizio della infezione ad oggi sono 654 i casi di positività registrati, 412 quelli posti al momento in osservazione sanitaria, 41 i deceduti; e 201 i guariti. Rimangono tre i ricoverati in ospedale: uno si trova in Terapia intensiva e due nella degenza d'isolamento. Ancora attive 524 quarantene, di cui 42 riguardano il personale sanitario e 25 le forze dell'ordine.