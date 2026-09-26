San Marino, un ponte di solidarietà per i bambini albini del Congo

Il sole è vita. Ma per i bambini con albinismo, in Congo, è una minaccia quotidiana. La scarsità di melanina rende la loro pelle estremamente vulnerabile: esporsi senza protezione li mette a rischio di gravi conseguenze fisiche, compresa la compromissione della vista, oltre che a un pregiudizio ancora più duro. Da San Marino parte così un ponte verso Brazzaville.

Si chiama, non a caso, “Sotto lo stesso sole”, il progetto lanciato da Attiva-Mente per sostenere AJCA, associazione impegnata nella tutela delle persone con albinismo. Una raccolta fondi per qualcosa di semplice, ma essenziale: produrre e distribuire gratuitamente creme solari. Un gesto quotidiano che, qui, diventa prevenzione, protezione, salute. Ma il progetto adesso entra anche nelle scuole.

Duecentocinquanta bambini e ragazzi con albinismo potranno ricevere materiale scolastico. Perché proteggere significa anche questo: permettere di studiare, crescere, sentirsi parte di una comunità. Una rete che unisce San Marino al Congo e coinvolge Consolato sammarinese, Fondazione Pierre Fabre e realtà locali, con il sostegno e il contributo della Fondazione Simoncini Galluzzi, da sempre attenta alle iniziative di solidarietà internazionale. L’obiettivo è trasformare la cooperazione in qualcosa di concreto: una crema che protegge la pelle, un quaderno che apre una possibilità.

Nel servizio le interviste a Mirko Tomassoni, presidente Attiva-Mente e Marcello Della Corte Console Onorario di San Marino nella Repubblica del Congo.







