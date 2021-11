San Marino: un solo positivo al Covid in Ospedale; ma i “casi attivi” salgono a 195

La conferma dell'efficacia delle vaccinazioni – mentre è in pieno svolgimento la campagna per la terza dose -, viene dal bollettino odierno diffuso dall'ISS. Perché attualmente vi è un solo ricoverato positivo al virus al nosocomio di Cailungo, rispetto ai due del precedente aggiornamento; e si conferma Covid-free la terapia intensiva. Situazione completamente sotto controllo, insomma, sul fronte più importante: quello delle ospedalizzazioni. Non altrettanto può dirsi dei contagi, che continuano a crescere, nonostante le 26 guarigioni registrate ieri. Le nuove positività sono state infatti 41; e i casi attivi salgono così a quota 195. Nella vicina Italia, intanto, a dominare il dibattito è l'ipotesi del cosiddetto “super Green Pass”, con restrizioni per chi ha deciso di non sottoporsi al ciclo di immunizzazione. Le Regioni continuano a spingere per un via libera, ribadendo sia necessario “premiare chi si vaccina”; e alcuni governatori chiedono che un provvedimento di questo tipo scatti anche in zona bianca. Se ne parlerà giovedì, in Consiglio dei Ministri. Ok intanto alla terza dose a cinque mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale; la conferma è venuta dal Ministero della Salute.