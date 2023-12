San Marino: una cena solidale e gratuita per un Natale in compagnia Un gruppo di sammarinesi insieme a tutte le Giunte di Castello per riscaldare il 25 dicembre, mettendo a disposizione anche il trasporto

San Marino: una cena solidale e gratuita per un Natale in compagnia.

Il comunicato stampa è a nome della Giunta di Serravalle, ma rappresenta tutti e nove i Castelli della Repubblica, per pubblicizzare una iniziativa di solidarietà. Parla di una 'Cena solidale e gratuita'. L' invito è quello di trascorrere il Natale in compagnia. I 'benefattori' sono un gruppo di amici con il sostegno e il patrocinio di tutte le Giunte, per un appuntamento del 25 dicembre, dalle 19:00 nello Spazio ex Ristorante “Tiro a Volo” della zona industriale La Ciarulla di Serravalle.

"Una serata riscaldata dal calore famigliare - scrivono gli organizzatori - anche per coloro che sono soli, perché saremo tra amici vecchi e nuovi e ci sarà spazio di conoscenza e condivisione con buon cibo, giochi per grandi e piccini e tanta allegria, perché insieme si sta molto meglio. Per chi ne avesse necessità, sarà messo a disposizione un servizio di trasporto dentro al territorio sammarinese".

