COVID-19 San Marino: una sola nuova positività a fronte di 98 tamponi refertati Il punto sulla situazione coronavirus a San Marino. Anche oggi sono dati confortanti quelli diffusi dal Gruppo di Coordinamento. 8 nuove guarigioni

Sembra davvero che la strada imboccata sia quella giusta. Se nel precedente aggiornamento vi era uno “zero”, nella casella delle nuove positività riscontrate; nel bollettino diffuso oggi se ne conta solamente una. Ma con una differenza sostanziale. Di domenica, per ovvi motivi, l'attività diagnostica procede a ranghi ridotti; per cui si era avuto l'esito di soli 13 tamponi. Ieri, invece, ne sono stati refertati ben 98. E continua a crescere il numero dei guariti: 8, nelle ultime 24 ore; in totale, ad oggi, sono 211. Da tempo, inoltre, non si registrano decessi, in Repubblica, correlati al coronavirus. E che la cosiddetta fase 2, in ambito sanitario, stia procedendo in modo più che soddisfacente, è confermato anche dal dato delle ospedalizzazioni. Restano solo 3 le persone “covid positive” ricoverate al nosocomio di Cailungo; una delle quali in terapia intensiva e semintensiva. Gli altri 400 individui affetti dal coronavirus, in osservazione sanitaria, attendono il decorso della malattia in isolamento presso il proprio domicilio; perché la sintomatologia – se presente – è lieve e non desta preoccupazioni. 508, invece, le quarantene domiciliari attive. Tutto ciò mentre prosegue in modo capillare lo screening sul territorio. 7.553, dall'inizio dell'epidemia, i test sierologici effettuati presso il Laboratorio analisi dell'Ospedale. Mentre hanno raggiunto quota 3.610, i tamponi effettuati dal 25 febbraio.



I più letti della settimana: