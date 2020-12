MUSICA San Marino United Artists: grande successo per "Sogno" "Un'emozione unica aver preso parte a questo progetto" ci raccontano Alessandra Busignani e Roberto Moretti. Già tanta la voglia di lavorare a brani e spettacoli futuri

È tanta la soddisfazione e anche un po' la commozione dei 14 artisti che hanno partecipato a “Sogno”, primo brano di San Marino United Artists.

La canzone, scritta da Nicola Della Valle, Paolo Macina e Francesco Sancisi, rappresenta nn progetto mai realizzato prima d'ora che sta riscuotendo un grande successo: già oltre 12.000 visualizzazioni su YouTube in una settimana e quasi 2.000 like per la pagina Facebook. Il video, realizzato da Thomas Righi, racchiude il tutto donando quel senso di magia, di “sogno”. "È stata un'emozione unica far parte di questo progetto e questo gruppo" ci raccontano Alessandra Busignani e Roberto "Moghe" Moretti.

Sono già tanti i ragazzi e le ragazze, anche nelle scuole, che stanno intonando la melodia in vista delle feste e l'invito è quello di inoltrare e far sentire anche fuori Repubblica il brano. "Abbiamo intenzione - spiega Roberto "Moghe" Moretti - di realizzare qualcosa live non appena la situazione generale lo permetterà, magari nella stagione estiva. Dopo quasi un anno in cui non si può partecipare ai concerti - aggiunge - la voglia è veramente tanta".

Nel servizio l'intervista a Alessandra Busignani (cantante) e Roberto "Moghe" Moretti (cantante)

