San Marino unito per la ricerca: grande successo per l'iniziativa benefica “Sfida per la Vittoria”

Due giornate dedicate alla sensibilizzazione, all'energia e alla speranza per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla rarissima malattia genetica CAMK2B, che colpisce la piccola Vittoria. È "Sfida per la Vittoria", l'iniziativa benefica che si è aperta ieri sera con il triangolare che ha visto in campo le squadre dei Parlamentari Italiani, del Consiglio Grande e Generale e dei Sindaci Italiani. A seguire la serata di gala al Centro Congressi Kursaal presentata da Federico Palmaroli. Appuntamenti di grande successo, in programma prossimamente anche una raccolta fondi che sarà attivata su una piattaforma online.

"Per noi rappresenta un bellissimo punto di partenza - afferma Andrea Nardoni, padre di Vittoria e presidente Associazione Oceano Blu - ma c'è stato anche un pizzico di sorpresa nel senso che abbiamo ricevuto veramente tanto supporto istituzionale dal territorio e quindi dal triangolare, alla cena, fino ad arrivare adesso a riuscire a portare avanti già dalla prima edizione un convegno internazionale di questo livello è un motivo di soddisfazione".

Proprio il convegno scientifico “Malattie rare: dalla ricerca alla cura, un ponte per il futuro” va a chiudere la due giorni dedicata. Appuntamento per approfondire il tema con esperti e divulgatori internazionali con uno sguardo non solo ai piccoli pazienti, ma anche alle famiglie.

"È importante parlare di malattie rare - sottolinea Giuseppe Zampino, Responsabile malattie rare Gemelli - uno perché è vero che sono rare, ma nel loro insieme impattano molto sulla sanità pubblica e due perché sono condizioni croniche che diciamo investono il paziente e la sua famiglia dalla nascita fino a quando diventerà adulto e grande e perché è importante parlare di malattie rare perché è un modello particolare di fragilità e l'attenzione a un bambino e a una famiglia o anche un paziente adulto con malattia rara fragile significa creare un nucleo, una società, una comunità che in qualche modo deve sapere gestire al meglio una situazione di crisi che avviene quando nasce un bambino con questo problema".

Nel servizio le interviste ad Andrea Nardoni (Presidente Associazione Oceano Blu) e Giuseppe Zampino (Responsabile malattie rare Gemelli)