San Marino. Vaccinazione: superate le 3mila dosi somministrate; a breve le prenotazioni della Fascia 2.

Alla mezzanotte di ieri, a San Marino sono state somministrate 3.065 dosi di vaccino anti-Covid. E mentre sta per concludersi la campagna di vaccinazione per la fase di prenotazione delle persone in fascia 1, che comprende gli over 75 anni e il personale sanitario, l'Iss comunica di aver iniziato l’inserimento in calendario, su chiamata, del personale docente della scuola e del personale delle forze dell’ordine. Questa fase si concluderà, con l'inserimento anche del personale non docente della scuola e delle persone comprese nella fascia di età 60-74 anni, entro la fine della settimana. A breve, dunque, sarà possibile prenotarsi per la fascia 2; l'Iss farà debita comunicazione.

L'Istituto di sicurezza sociale ricorda che coloro che hanno già avuto la malattia da Covid-19, non possono vaccinarsi in questa fase, ma passeranno in fascia 3. Tutte le altre categorie potranno prenotarsi una volta concluse le prenotazioni delle persone appartenenti alle prime due fasce di priorità.

In una nota si chiede inoltre, per facilitare il lavoro della macchina organizzativa, di non telefonare per verificare lo stato della propria prenotazione – quelle online sono evase in due giorni - e soprattutto a non tentare di procedere con nuove prenotazioni con modalità diverse.

