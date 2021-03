San Marino: vaccinazioni a ritmo serrato; scendono casi attivi e livello di saturazione della terapia intensiva

Forse è prematuro parlare di una correlazione fra i dati tutto sommato confortanti - diffusi oggi dall'ISS -, e l'inizio della campagna vaccinale. Di certo le somministrazioni stanno procedendo a ritmo serrato. 1.880 le dosi inoculate, alla mezzanotte di ieri. In una sola giornata, dunque, sarebbero state quasi 500 le vaccinazioni effettuate. Numeri ragguardevoli, per una piccola realtà come San Marino, dove si conferma – dopo il precedente aggiornamento – il calo dei “positivi attivi”; questa volta piuttosto consistente. Perché ieri si sono registrate ben 40 guarigioni, a fronte dell'accertamento di 26 nuovi casi di Covid. 357 i tamponi effettuati; tasso di positività al 7,28%. Attualmente sono 420, in Repubblica, le persone positive al coronavirus. La nota negativa, oggi, viene dalla crescita complessiva delle ospedalizzazioni, con i ricoveri in area medica che salgono a 21. D'altro canto non può essere che accolta con sollievo la contrazione del livello di saturazione della terapia intensiva: ora al 50%, con 6 pazienti positivi al virus nel reparto.









Non si registra infine alcun nuovo decesso. 7, invece, nel Riminese, dove – come in tutta la Romagna - da lunedì scatterà la zona rossa, fino al 21 marzo. Alle limitazioni precedenti, si aggiungono quindi chiusura di nidi e materne, didattica a distanza al 100% per elementari e Università, stop alle attività commerciali, ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, alimentari ed edicole. “Decisione estremamente sofferta, ma inevitabile – dichiara il Sindaco di Rimini Gnassi -. I numeri parlano più di qualsiasi altra opinione”. 246 le nuove positività in Provincia, oltre 3.200 nell'intera Regione. In Emilia-Romagna si va verso il mezzo milione di dosi somministrate di vaccino anti-Covid, ma si contano 25 decessi nelle ultime 24 ore. 307 in Italia. 23.641 i test positivi nel Paese, e sale leggermente il tasso di positività, ora al 6,6%.