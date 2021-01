San Marino: vaccinazioni obbligatorie per i sanitari, il Governo sta decidendo

Sentiamo Roberto Ciavatta e Agostino Ceccarini

"L'impostazione è quella della facoltatività, ma in seguito alle richieste di consulta sanitaria, commissione vaccini e gruppo per le emergenze – ha ribadito il Segretario Ciavatta ieri sera a ViceVersa - il Governo sta decidendo sull'obbligatorietà per i sanitari". "In luoghi come un una rsa – continua - abbiamo l'obbligo di tutelare proprio gli anziani che sono lì dentro attraverso la nostra vaccinazione”. In attesa di una data certa, l'iss si sta organizzando per l'arrivo delle prime dosi. Le vaccinazioni – spiega il Direttore delle cure primarie Agostino Ceccarini – si terranno negli ambulatori al secondo piano del Centro Azzurro, che offre spazi sufficienti per consentire i 15 minuti di attesa dopo il vaccino con i dovuti distanziamenti. E spiega come si intende procedere.