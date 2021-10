CONFRONTO San Marino: valore e potenzialità della Biodiversità in un evento con relatori di caratura internazionale Al San Marino Outlet Experience “Future Needs”: il convegno organizzato dall'Institute of European Democrats in collaborazione con Repubblica Futura

Il valore della biodiversità, in tutte le sue declinazioni; “la risposta naturale – si è precisato già nel titolo dell'evento – ad un cambiamento necessario”. Tema sempre più sentito dall'opinione pubblica, e al centro del dibattito in seno agli organismi multilaterali. Ad aprire i lavori il videomessaggio di Francesco Rutelli – Presidente dell'IED -, che ha espresso profondo apprezzamento per i valori del Titano. E poi la nuova coordinatrice di RF. Da Mara Valentini riflessioni a 360 gradi sull'importanza di un approccio corretto alla Natura. Fra i relatori Marco Gualtieri, imprenditore e fondatore di Sustain&Ability, che definisce la Biodiversità “il più grande settore economico del Mondo”. Nel corso dell'evento contributi di forte spessore, fra i quali quello della franco-bulgara Florence Wijsbroek-Tsevetanova, Presidente dell'Istituto balcanico per lo sviluppo sostenibile, che ha analizzato il quadro normativo UE.

Nel servizio le interviste a Marco Gualtieri (imprenditore e fondatore di Sustain&Ability) e Florence Wijsbroek-Tsevetanova (Presidente Istituto balcanico per lo sviluppo sostenibile)

