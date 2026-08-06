San Marino: venerdì allerta gialla per caldo, temperature in lieve calo. Possibile tregua tra domenica e lunedì

Calano lievemente le temperature, ma per la giornata di venerdì resta l’allerta gialla della Protezione Civile sammarinese per il gran caldo.

I valori si manterranno intorno ai 37 gradi nelle zone di pianura e, localmente, anche in quelle collinari, con diffuse condizioni di disagio bioclimatico. Dalla seconda parte della giornata non sono inoltre esclusi temporali sparsi sulla dorsale appenninica e sulla pianura emiliana centro-occidentale, con possibili effetti e danni occasionali.

Secondo le previsioni degli esperti, l'ondata di caldo sull'Italia durerà almeno fino a Ferragosto, soprattutto al centro-sud. Al nord, tra domenica 9 e lunedì 10 agosto una perturbazione atlantica potrebbe portare aria più fresca e temporali. Una breve pausa di circa 48 ore, destinata poi a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.







