San Marino: ventiduesimo giorno consecutivo senza decessi. Zero nuovi contagi

Il punto coronavirus a San Marino

Solo 13 i tamponi refertati ieri. Di domenica, o nei giorni festivi, non è inusuale – del resto – un rallentamento temporaneo delle attività diagnostiche. In ogni caso le zero nuove positività, costituiscono un segnale importante in questo momento di generalizzata ripartenza. Incoraggianti – alla luce del numero ridotto di tamponi - anche le due guarigioni accertate nelle ultime 24 ore. Mentre per il 22esimo giorno consecutivo non si registrano decessi, in Repubblica, correlati al coronavirus. In totale i casi attualmente positivi in osservazione sanitaria sono 410; ma solo 3 di queste persone si trovano ricoverate al nosocomio di Cailungo, una delle quali in terapia intensiva e semintensiva. Resta bassissimo, dunque, il carico per la struttura ospedaliera; altro dato incoraggiante per la buona riuscita, in campo sanitario, della “fase 2”. 521, poi, le quarantene attive. Dall'inizio dell'epidemia, infine, sono stati effettuati 3.512 tamponi, e 7.309 test sierologici, presso il laboratorio analisi dell'Ospedale.

Gianmarco Morosini