ISS San Marino: verso il picco dell'influenza, 130 i decessi di pazienti risultati positivi al covid Diminuisce sensibilmente il tasso di incidenza, restano 3 i ricoverati in ospedale.

Sanità verso il picco dell'influenza. Situazione critica in molte strutture sanitarie italiane, mentre non c'è emergenza a San Marino. Intanto dall'ISS l'aggiornamento relativo ai casi di Covid, rispetto all'ultima rilevazione del 27 dicembre: i positivi attivi sono passati da 46 a 54, anche se diminuisce sensibilmente il tasso di incidenza. Restano 3 i ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Purtroppo anche due decessi di pazienti, risultati positivi che porta il totale delle morti legate al Covid a 130 da inizio pandemia.

