GRUPPO PER L'EMERGENZA San Marino verso l'allentamento delle restrizioni: nuovo decreto in uscita la prossima settimana Anche in Italia, scendono tutti i parametri dell'andamento pandemico. Europa in rosso scuro

Stesso numero di contagi da un giorno all'altro a San Marino, 62 nuovi casi, proprio come ieri, a fronte di 42 nuove guarigioni. Nessun balzo particolarmente rilevante sul totale dei positivi attivi, 929, dato appena più alto dall'ultima rilevazione, 21 in più. Ma si registra purtroppo una nuova vittima, la centodecima: una donna di 75 anni risultata positiva al virus. Sul fronte delle ospedalizzazioni, scendono da 15 a 13 i ricoveri, sempre 4 in terapia intensiva, satura al 33%. Nel pomeriggio il punto del Gruppo per l'Emergenza sull'andamento epidemiologico. La progressiva riduzione dei contagi apre la strada ad un allentamento delle misure restrittive. La prossima settimana uscirà un nuovo decreto: si terrà conto delle indicazioni che scaturiranno dalla riunione del Gruppo anticipata a martedì.

In Emilia-Romagna si registrano poco più di 5.900 nuovi casi, su oltre 36mila tamponi processati nell'arco di un giorno; continua il trend di calo dei ricoveri, anche nelle terapie intensive. Il 98% delle persone attualmente positive si trova in isolamento a casa. Una quarantina i decessi.

Flessione sia nei contagi (75.861 contro gli 81.367 di ieri) sia nelle vittime (325, - 59), in generale, su tutta la Penisola. Tasso positività stabile all'11%. E in quanto a bilanci, a poco più di due anni dall'inizio della pandemia, l'Italia supera i 150mila morti (150.221). Intanto si prevede già da marzo un graduale allentamento del green pass e si va verso il ripristino delle visite dei parenti in ospedale per 45 minuti al giorno.

Dalla nuova mappa aggiornata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), tutta Europa resta comunque in rosso scuro, il massimo livello di contagi e rischio per il Covid.

Nel video l'intervista a Claudio Muccioli, Dirigente Authority Sanitaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: