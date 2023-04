San Marino verso l'Europa: come cambierà l'economia? Scenari e riflessioni con gli studiosi Questioni tecniche illustrate in modo semplice ai cittadini nel quarto appuntamento di “San Marino verso l'Europa”, insieme agli studiosi del Centro relazioni internazionali dell'Università

Con l'avvicinamento all'Ue si aprono nuovi scenari sul fronte economico, tra cambiamenti e possibile ingresso nel mercato unico. Questioni tecniche illustrate in modo semplice ai cittadini nel quarto appuntamento di “San Marino verso l'Europa”, insieme agli studiosi del Centro relazioni internazionali dell'Università.

Uno dei temi centrali è il disallineamento tra sistemi economici ora diversi che, se l'accordo di associazione si farà, dovranno andare a dialogare. Gli Stati europei adottano l'Iva, ma sul Titano attualmente viene applicata la monofase, quindi un sistema differente. C'è poi la questione del “mutuo riconoscimento” che ha molte ricadute sul tessuto economico: San Marino, nel corso del tempo, ha recepito volontariamente normative europee e certificazioni vista la sua collocazione geografica, senza avere però un rapporto operativo con chi quelle regole le emanava. Una dinamica probabilmente destinata a cambiare, vista la vicina associazione all'UE.

C'è poi la questione del T2: il documento per gli scambi doganali. Ma in questo caso bisognerà vedere se l'accordo conterrà o meno disposizioni in materia. Si fanno strada nuove possibilità, poi, per la libera circolazione di merci e servizi. Altro grosso tema: la vigilanza bancaria. Anche qui sarà da capire se si tratterà di una vigilanza diretta, quindi da parte della Bce, o indiretta, cioè svolta da un'altra istituzione. Al momento si parla di scenari, visto che ancora non si conoscono i dettagli di un negoziato che si dovrebbe concludere entro il 2023.

