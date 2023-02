ACCORDO DI ASSOCIAZIONE “San Marino verso l'Europa”: giurisdizione europea al centro della seconda serata Prossimo appuntamento il 20 marzo con un focus sulla libera circolazione delle persone in Europa e le implicazioni per San Marino.

Si è aperta con una disamina sulla libera circolazione dei servizi e delle merci attraverso l’analisi del quadro giuridico del diritto dell’Unione europea la seconda serata di incontri “San Marino verso l'Europa” organizzata dalla SUMS e dal Centro di Ricerca di Relazioni Internazionali con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Un tema delicato nel percorso di Associazione che San Marino sta portando avanti.

"Abbiamo parlato delle quattro libertà che saranno il nucleo centrale dell'Accordo di Associazione - afferma Michele Chiaruzzi, Direttore Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali UNIRSM - perché sono le quattro libertà di circolazione che determinano il mercato unico dell'UE".

Particolare interesse alla rimozione degli ostacoli all’accesso dei cittadini e degli operatori economici della Repubblica nel mercato unico europeo, per facilitare l’esportazione di beni e servizi in regime di parità di trattamento. Relatore della serata il professore Edoardo A.Rossi, docente di diritto internazionale e dell’Unione Europea all’Università di San Marino. Prossimo appuntamento il 20 marzo con un focus sulla libera circolazione delle persone in Europa e le implicazioni per San Marino.

Nel servizio l'intervista a Michele Chiaruzzi (Direttore Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali UNIRSM)

