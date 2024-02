APPROFONDIMENTI "San Marino verso l'Europa": parte il secondo ciclo di incontri sull'Accordo Ue. Contenuti al centro Tre date: 29 febbraio, 12 e 20 marzo. Le serate sono organizzate da SUMS in collaborazione con l’Università di San Marino e il patrocinio della Segreteria di Stato agli Esteri

Format vincente non si cambia, anzi si migliora mantenendo i suoi protagonisti. La sinergia Segreteria Esteri – SUMS - Università si consolida nella riproposizione di una seconda serie di incontri pubblici - divulgativi e informativi - dedicati all'Accordo di Associazione con l'Unione europea, forti del successo della prima, circa un anno fa.

Tre serate: si parte il 29 febbraio alla sala Montelupo di Domagnano. Al centro, “Il quadro istituzionale dell'accordo”. Secondo appuntamento il 12 marzo con focus sull'accordo e le libertà europee, merci, persone e lavoratori; infine il 20 marzo si parlerà di libera circolazione di servizi e capitali.

Taglio diverso rispetto al primo ciclo, ancor più tarato sui contenuti dell'accordo. A negoziato concluso, quadro più completo. “Non abbiamo ancora testi divulgabili ma siamo in grado di sviluppare analisi più precise sui temi” – conferma il Segretario di Stato Luca Beccari.

Capire i contenuti, dunque, l'obiettivo; tradurne la complessità senza fermarsi in superficie, la peculiarità del progetto. Ma con la giusta guida con prospettiva accademico-analitica, il Prof. Michele Chiaruzzi.

Sottolineato dal Presidente SUMS, Marino Albani - l'approccio interattivo, di ulteriore apertura alla popolazione durante le serate, con la possibilità per il pubblico in sala di rivolgere domande ma anche attraverso i canali già messi a disposizione da SUMS. Le tre serate saranno inoltre riprese e mandate in onda in differita dalla San Marino Rtv, “per raggiungere così il più alto numero possibile di cittadini”.

Nel video le interviste a Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Michele Chiaruzzi, Direttore Centro Ricerca Relazioni Internazionali UNIRSM; Marino Albani, Presidente Società Unione Mutuo Soccorso.

