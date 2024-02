APPROFONDIMENTI “San Marino verso l'Europa”: prima serata del nuovo ciclo di incontri aperta alle domande dei cittadini Approccio interattivo: domande dal pubblico e anche attraverso mail e Whatsapp

“San Marino verso l'Europa”: prima serata del nuovo ciclo di incontri aperta alle domande dei cittadini.

Al via domani, giovedì 29 febbraio alle 20.45, alla Sala Montelupo di Domagnano, il secondo ciclo di incontri di tre incontri di informazione ed approfondimento sull'accordo di Associazione con l'Unione europea, organizzati dalla Società Unione Mutuo Soccorso, in collaborazione con l'Università di San Marino e il patrocinio della Segreteria Stato per gli Affari Esteri.

A fare gli onori di casa il Presidente Sums, Marino Albani. Previsti gli interventi del Segretario di Stato Luca Beccari e del Direttore del Centro di Ricerca Relazioni Internazionali, Michele Chiaruzzi. L’Accordo sarà spiegato in modo semplice e chiaro nei contenuti fondamentali. Focus del primo incontro sul quadro istituzionale.

Seconda parte della serata dedicata a momento di pubblico confronto con domande ai relatori. Domande dal pubblico in sala e anche attraverso i canali già messi a disposizione da Sums, al sito www.sanmarinoineuropa.eu con il link per la mail e il numero Whatsapp 366 845 1025. La serata sarà ripresa e trasmessa in differita dalla San Marino Rtv.

