Enorme successo di pubblico in presenza per la serata organizzata da Sums "San Marino verso l'Europa": il primo di un ciclo di incontri organizzati per rispondere alle domande dei cittadini sul percorso di associazione. Ma per chi se lo fosse perso, ora la possibilità di rivederlo integralmente su San Marino Rtv. Venerdì 8 marzo alle 21.30 sarà trasmessa infatti la serata sull'831 del digitale terrestre, sul 520 Sky, sul 93 di Tivùsat o in streaming.