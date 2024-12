EVENTI E TERRITORIO San Marino verso l'ingresso nel circuito dei Borghi più belli della Terra Osvaldo Bevilacqua: "La Repubblica merita questa attenzione internazionale"

Suggellata dall'inaugurazione a Castiglion del Lago, dell'Albero di Natale sull'acqua più grande al mondo – a cui il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha partecipato come ospite 'speciale' – si rafforza la collaborazione col circuito dei Borghi più Belli d'Italia, di cui San Marino è entrato a far parte dallo scorso mese di febbraio, come membro onorario internazionale. All'evento clou, di “Luci sul Trasimeno”, con il Segretario di Stato Ciacci, anche Osvaldo Bevilacqua, giornalista che da sempre ha valorizzato le bellezze dei territori e che per San Marino ricopre l'incarico diplomatico di inviato straordinario.

Un rapporto speciale lo lega alla Repubblica fin dalla sua infanzia quando con la famiglia trascorreva, ogni estate, parte delle vacanze sul Titano: “L'accensione dell'albero di Castiglione del Lago – commenta Bevilacqua – è un momento magico e ritengo sia benaugurante per tutti quelli che lo vedono. Il prossimo passaggio, dopo l'ingresso nei borghi più belli d'Italia, sarà l'inclusione di San Marino nei più bei borghi della terra, a cui aderiscono molte nazioni. San Marino merita questa attenzione internazionale perché è una enclave unica al mondo. Sono cresciuto a San Marino e so quello che vale, questa terra”.

Nel video l'intervista a Osvaldo Bevilacqua

