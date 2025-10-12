PRESENZA SECOLARE San Marino: verso la chiusura del Convento di San Francesco Alla base, "un progetto che punta alla creazione di una provincia unica, attraverso la fusione di più conventi”

Dopo 800 anni, il Convento di San Francesco, nel centro storico di San Marino Città, potrebbe chiudere i battenti già a fine mese. A darne notizia, L'Informazione citando fonti di stampa. Alla base della decisione – riporta il giornale - "un progetto che punta alla creazione di una provincia unica, attraverso la fusione di più conventi”.

Sullo sfondo i numeri, poiché a giocare un ruolo determinante è anche il calo delle vocazioni. Attualmente i frati francescani presenti sono solo 3. I cittadini a settembre avevano promosso una raccolta firme per preservare il convento, tuttavia la decisione sembrerebbe definitiva, anche se viene descritta come una “interruzione provvisoria”.



