PRESENZA SECOLARE

San Marino: verso la chiusura del Convento di San Francesco

Alla base, "un progetto che punta alla creazione di una provincia unica, attraverso la fusione di più conventi”

San Marino: verso la chiusura del Convento di San Francesco.

Dopo 800 anni, il Convento di San Francesco, nel centro storico di San Marino Città, potrebbe chiudere i battenti già a fine mese. A darne notizia, L'Informazione citando fonti di stampa. Alla base della decisione – riporta il giornale - "un progetto che punta alla creazione di una provincia unica, attraverso la fusione di più conventi”.

Sullo sfondo i numeri, poiché a giocare un ruolo determinante è anche il calo delle vocazioni. Attualmente i frati francescani presenti sono solo 3. I cittadini a settembre avevano promosso una raccolta firme per preservare il convento, tuttavia la decisione sembrerebbe definitiva, anche se viene descritta come una “interruzione provvisoria”. 

