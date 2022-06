San Marino: vino di qualità protagonista degli eventi di inizio giugno in Repubblica

Cibo, bollicine, musica. Formula vincente quella di Calici di Bolle; come confermato anche quest'anno da un'ottima affluenza di pubblico. Altro elemento di forza la location; via Eugippo, in Centro Storico: uno dei luoghi più suggestivi della Repubblica. Prove d'estate, a San Marino, in questi 5 giorni. Grazie anche al lungo ponte del 2 giugno, che ha portato sul Titano tantissimi turisti italiani; attratti dall'atmosfera rilassante, informale; dal cibo di strada, con vari prodotti del territorio, ed una ricca scelta di vini al calice. E poi il sottofondo della musica dal vivo: gradevole, mai banale. Oggi l'atto finale di questo evento, fino alla tarda serata. E in una sorta di ideale passaggio del testimone, questa mattina il via alla seconda edizione del Wine Buyers Summit, organizzato da Sandroni International, con il patrocinio della Segreteria al Turismo . Settore in forte ripresa quello del vino “Made in Italy”; dopo due anni di incubo pandemico che aveva paralizzato il commercio, e colpito duramente le attività.

C'è voglia di ripartire, insomma; nonostante l'attuale crisi geopolitica, e le conseguenti difficoltà negli spostamenti. Da qui l'importanza di eventi di questo tipo: dove è possibile fare business, tessere relazioni, approfondire i trend. Una novità questa prima giornata: interamente dedicata – infatti - agli appassionati di questo prodotto d'eccellenza: i “winelovers”; che hanno avuto la possibilità di conoscere, assaggiare, ed acquistare i vini in esposizione. Una sorta di full-immersion nelle varie realtà vitivinicole italiane: ben 148 le cantine presenti; dal Trentino alla Sicilia. Oltre 800 etichette. Le giornate di domani e martedì saranno invece riservate ai professionisti. Presenti buyers da ogni angolo del Mondo: Stati Uniti, Germania, Giappone, Vietnam, Kazakistan, e così via. Occasione preziosa – specie se si considera il particolare periodo storico – anche per le piccole cantine, e le realtà che si affacciano per la prima volta all'export. Senza contare, poi, i possibili benefici per il sistema ricettivo sammarinese; viste le adesioni giunte da tutta la Penisola.