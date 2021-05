San Marino: visita ufficiale del Capo del Governo di Andorra. Firmati 3 accordi strategici

Il conferimento delle onoreficenze

A caratterizzare la giornata tanta concretezza. Subito dopo l'arrivo del Capo del Governo andorrano, un confronto con il Segretario Beccari, seguito dalla sottoscrizione di accordi strategici. Come il Protocollo in materia sanitaria; ad apporre la firma, per il Titano, il Segretario Ciavatta. Il collega Gatti, e l'omologo Eric Jover, hanno siglato invece una Convenzione contro le doppie imposizioni, per incentivare gli investimenti.









Fondamentale, poi, il Memorandum d'Intesa di amicizia e cooperazione generale, che apre ad ampie sinergie. Si lavorerà anche sulla riconversione economica. Centrale, ovviamente, il dossier europeo, visto il comune percorso verso un Accordo di Associazione. Approfondito il confronto, che ha coinvolto le delegazioni, specie su questioni sanitarie. Sottolineata la necessità di accedere al pieno riconoscimento delle vaccinazioni eseguite, e garantire la mobilità.

Quindi l'udienza reggenziale a Palazzo; dove ad attendere Xavier Espot Zamora vi erano numerosi consiglieri e membri dell'Esecutivo. Il Segretario Beccari ha ricordato la visita nel Principato del dicembre scorso. Dal Capo del Governo andorrano il “fermo impegno a continuare a lavorare insieme”. E poi la Reggenza, che ha posto l'accento sugli “oltre 25 anni di relazioni diplomatiche” e i valori condivisi. Un “profondo e fraterno legame di amicizia” - è stato detto -, che si “arricchisce costantemente”. Al termine il conferimento ai due rappresentanti governativi del Principato dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.