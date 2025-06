San Marino vista dallo spazio: l'immagine del giorno dal programma Copernicus dell'Ue

San Marino vista dallo spazio: l'immagine del giorno dal programma Copernicus dell'Ue.

Il 16 giugno 2025, il programma europeo Copernicus ha pubblicato un'immagine satellitare che ritrae San Marino. Scattata dal satellite Sentinel-2, l’immagine mostra in alta risoluzione l’intero territorio sammarinese, compresa la storica “City of San Marino” (Città), il cuore istituzionale e simbolico del paese.

Visibili anche i confini con l’Italia, il paesaggio verdeggiante e l’assetto urbano distribuito tra le vallate e le pendici del Monte Titano.

L’immagine è stata diffusa come “Image of the Day” nell’ambito delle attività di sensibilizzazione del programma Copernicus, promosso dall’Unione Europea per il monitoraggio della Terra attraverso una rete di satelliti all’avanguardia. Un’occasione per ammirare San Marino da una prospettiva inedita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: