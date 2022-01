San Marino vola in America grazie alla danza

Artedanza San Marino rappresenterà la Repubblica alle finali dello Youth America Grand Prix 2022 a Tampa in Florida. Un importantissimo traguardo raggiunto dopo le semifinali svolte a dicembre a Riccione nelle quali si sono distinti in particolare quattro ballerini: Giulia Tomassoni, Sara Astolfi, Jessica Moretti e Leonardo Casini.

Ora per gli allievi si apre la possibilità di esibirsi nella finale in quello che è considerato il più prestigioso concorso al mondo per la danza. "È già la terza volta che la scuola riesce ad ottenere questo risultato - evidenzia Lisetta Perucci, titolare ed insegnate Artedanza San Marino - sicuramente l'appuntamento di quest'anno è estremamente importante proprio perché si è realizzato dopo un periodo difficile; sono stati due anni complicati per la scuola e anche per le ragazze non è stato facile prepararsi però ce l'abbiamo fatta.

"Qui a San Marino abbiamo avuto anche una posizione un po' di privilegio, nel senso che in maniera alternata - spiega - ci siamo comunque riuscite ad allenare abbastanza costantemente per raggiungere questo risultato che soprattutto in questo momento è più importante che mai".