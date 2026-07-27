ESTATE TURISTICA San Marino, weekend da turisti: centro storico pieno e bilancio positivo tra visitatori e commercianti Visitatori soddisfatti, piazze animate e negozi frequentati. Ma tra gli operatori c'è anche chi racconta risultati sotto le aspettative. Il Segretario Pedini Amati: "A colpo d'occhio ci sono più visitatori stranieri"

C'è chi arriva per un evento, chi per il panorama, chi semplicemente per trascorrere qualche ora tra le vie del centro storico. Qualunque sia il motivo della visita, il risultato è lo stesso: San Marino continua ad attirare turisti e a riempire piazze, locali e negozi, con un fine settimana che lascia nel complesso sensazioni positive. Il bilancio è positivo anche secondo il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, che evidenzia il buon andamento delle presenze e l'importanza di continuare a investire sull'attrattività del territorio.

"Io a colpo d'occhio vedo comunque tante persone - dichiara - chiaramente le voci poi saranno anche diverse, non dico discordanti perché è difficile, ma magari qualche albergatore avrà venduto qualche camera in più, qualcuno qualcosa in meno. Il mio colpo d'occhio è che ci sono più visitatori stranieri. Si dice sempre che i turisti vengono a San Marino se piove, in realtà vengono a San Marino e basta".

Non tutti, però, hanno vissuto la stessa esperienza. C'è chi racconta una giornata discreta, ma con risultati inferiori alle aspettative. Per molti visitatori, invece, la tappa a San Marino è stata soprattutto l'occasione per passeggiare tra le contrade e portare a casa qualche fotografia ricordo. Tra opinioni diverse, il dato che emerge è quello di un centro storico vivo e frequentato, capace di richiamare visitatori e confermarsi una delle mete più apprezzate della stagione estiva.

Nel video, l'intervista al Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati

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