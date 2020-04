COVID-19 San Patrignano: "Grazie alla prevenzione abbiamo tenuto fuori il virus" Antonio Boschini, responsabile sanitario della struttura: "Da subito abbiamo cercato di eliminare tutte le fonti di contagio"

Da quando è scoppiata l'epidemia Covid – 19 la comunità di recupero di San Patrignano non ha registrato nessun caso di positività alla malattia. “Appena sono arrivate le prime notizie del paziente di Codogno – ci ha spiegato Antonio Boschini, responsabile sanitario della struttura – abbiamo cercato di eliminare tutte le fonti possibili di contagio”.

Nell'eventualità di casi positivi comunque è stata preparata un'area per gli isolamenti e predisposto un rapporto con l'ospedale Infermi di Rimini per necessità di ricoveri. “Ora – conclude Boschini - in attendendo delle prossime misure che verranno attuate dal Governo ci stiamo preparando e organizzando per ripartire”.

Nel servizio l'intervista ad Antonio Boschini (Responsabile sanitario della struttura)

