San Quirino, ai Cappuccini la messa alla presenza dei Capitani Reggenti

Si è svolta questa mattina, mercoledì, alla Chiesa dei Cappuccini, alla presenza dei Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, la tradizionale messa in occasione della Festa di San Quirino. La funzione è stata presieduta dal vescovo Domenico Beneventi.

La Repubblica di San Marino celebra San Quirino in memoria degli eventi del 1543, quando la Repubblica respinse il tentativo di occupazione militare da parte di Fabiano da San Savino: una fitta nebbia salita all’improvviso dal mare fece perdere l’orientamento agli invasori, consentendo ai sammarinesi di sventare l’attacco. L’intervento provvidenziale della nebbia venne attribuito proprio al santo che si festeggia il 4 giugno, nel cui onore venne poi edificata la chiesa dei Cappuccini. Per diversi secoli San Quirino è stata festa nazionale.









