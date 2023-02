San Valentino della post-pandemia, tra tradizione e nuove tendenze

La ripresa cala l'asso di cuori. È il San Valentino della ripartenza: a dispetto del caro-vita, non si rinuncia a celebrare l'amore, ad ogni età. Tra cene romantiche e fiori, una spesa media di 71 euro a testa; budget in netto recupero e superiore del 35% anche rispetto al 2019 della pre-pandemia. Il quadro viene da Confesercenti, che stima coppie in festa per il 28% della popolazione maggiorenne. La metà sceglie la tavola per dirsi “ti amo”. Vince il ristorante, ma uno su tre preferirà l'intimità di casa. Come da tradizione: cioccolatini e profumeria, accessori moda o prodotti di benessere, naturalmente i fiori sono l'omaggio per eccellenza: la rosa rossa è la regina, nonostante un costo che arriverà a toccare anche i 10 euro a stelo.

Dal materiale all'immateriale, nei tanti modi per comunicare l'amore: se a fine Ottocento c'era il “Segretario galante” a suggerire lettere romantiche, nell'era del tecno-liquido l'intelligenza artificiale viene in aiuto, supplendo alla mancanza di ispirazione. È la chatbot del momento, ChatGpt; negli USA, un uomo su tre la userà oggi nello scrivere il messaggio di San Valentino.

Sul banco anche le altre facce dell'amore, con la Polizia di Stato che proprio per la festa degli innamorati mette sotto i riflettori le truffe romantiche: personaggi senza scrupoli che sfruttando ingenuità o solitudine vendono finto affetto online. E mette in guardia rispetto ad un fenomeno, che in tre anni ha visto salire i casi del 118%, per un giro d'affari da 4 milioni e mezzo di euro nel solo 2021.