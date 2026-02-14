San Valentino: i 60 anni d'amore di Marino Ugolini e Teresa Giovagnoli

Un amore che sfida il tempo quello fra Marino Ugolini e Teresa Giovagnoli. Due figli, il loro orgoglio; l'abitazione dove hanno sempre vissuto a Serravalle. Una storia che racconta tanto; anche della San Marino che fu. Lo scorso anno una piacevole sorpresa in occasione delle nozze di diamante. 60 anni insieme fatti di dedizione, affetto reciproco, un pizzico di ironia. E la capacità di comprendersi e superare le piccole incomprensioni della quotidianità.

