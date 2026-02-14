LA STORIA San Valentino: i 60 anni d'amore di Marino Ugolini e Teresa Giovagnoli I due coniugi di Serravalle hanno celebrato mesi fa le nozze di diamante. Riaperto l'album dei ricordi in occasione della festa degli innamorati

Un amore che sfida il tempo quello fra Marino Ugolini e Teresa Giovagnoli. Due figli, il loro orgoglio; l'abitazione dove hanno sempre vissuto a Serravalle. Una storia che racconta tanto; anche della San Marino che fu. Lo scorso anno una piacevole sorpresa in occasione delle nozze di diamante. 60 anni insieme fatti di dedizione, affetto reciproco, un pizzico di ironia. E la capacità di comprendersi e superare le piccole incomprensioni della quotidianità.

Nel servizio le interviste a Marino Ugolini e Teresa Giovagnoli

