Sanatoria straordinaria: ecco date e modifiche

nel video il Segretario Stefano Canti

Dopo tante proroghe il termine per la presentazione delle domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria è stato fissato al 15 dicembre 2020. Prolungata al 15 settembre 2021 la data ultima per la presentazione dei progetti mentre la scadenza prevista per il versamento del 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione è il 15 novembre 2021. Con l'ultimo Decreto Delegato (n.133 del 7 agosto 2020) sono state inoltre adeguate le tempistiche relative alle modalità di pagamento e riviste, al ribasso, le tariffe.

Sono soggette a sanatoria tutte le variazioni non presenti sulla pratica approvata del progetto come ad esempio le chiusure di balconi o la realizzazione di aggregati esterni. Non necessitano di sanatoria le modifiche interne alla struttura in cui non ci sia una variazione della superficie utile o con variazioni inferiori al 12% di tolleranza. Infine, spiega il Segretario Canti, per la presentazione del progetto di sanatoria straordinaria non occorre più richiedere l'autorizzazione strutturale "ma semplicemente presentare una richiesta di idoneità statica.

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio)