Sanatoria straordinaria: il 31 marzo ultimo termine per la presentazione delle domande

La Segreteria di Stato al Territorio ricorda che il 31 marzo scadrà il termine per le domande di concessione edilizia in Sanatoria Straordinaria, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 16 settembre 2022 n. 134. Il termine, scrive la Segreteria, "non verrà ulteriormente prorogato", invitando quindi a usufruire di questi ultimi giorni previsti per legge per sanare gli eventuali vizi insistenti sugli immobili in proprietà. Predisposti, presso l’Ufficio di Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia degli sportelli ulteriori in cui sarà possibile presentare le domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria o per richiedere maggiori informazioni.