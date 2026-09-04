SANITÀ Sangue, è allarme in Italia: scorte carenti, manca soprattutto il gruppo 0 positivo Il Centro Nazionale Sangue segnala difficoltà diffuse in tutto il Paese. Le situazioni più critiche in Lazio, Campania e Sicilia. L’appello alle associazioni: aumentare le raccolte e intensificare la chiamata dei donatori.

Sangue, è allarme in Italia: scorte carenti, manca soprattutto il gruppo 0 positivo.

Scorte di sangue sotto pressione in tutta Italia, con una carenza particolarmente significativa per il gruppo 0 positivo. A lanciare l’allarme è il Centro Nazionale Sangue, che segnala una situazione di difficoltà diffusa sul territorio nazionale.

Le maggiori criticità si registrano al momento in Lazio, Campania e Sicilia, ma il problema riguarda l’intero sistema trasfusionale. A rendere più delicata la situazione è infatti l’assenza di regioni con disponibilità di sangue in eccedenza sufficiente a garantire la consueta compensazione verso i territori maggiormente in difficoltà. Il Centro Nazionale Sangue ha quindi chiesto alle associazioni dei donatori di aumentare, per quanto possibile, le sessioni di raccolta e di intensificare le chiamate, con particolare attenzione proprio ai donatori di gruppo 0 positivo.

La mobilitazione è già partita. Fidas ha annunciato il potenziamento della chiamata attiva, invitando i donatori periodici e chi desidera donare per la prima volta a rivolgersi alle associazioni o ai servizi trasfusionali del proprio territorio per programmare la donazione.

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