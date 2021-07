Sanità: cambiano le modalità d'accesso ai Centri Sanitari

L'Iss, dopo l'incontro che si è svolto tra Segreteria di Stato, Comitato Esecutivo, Direzione e personale delle Cure Primarie, comunica quali siano le nuove modalità d'accesso, in via sperimentale, per usufruire dei servizi dei Centri Sanitari con l'obiettivo di superare le criticità emerse da qualche tempo a questa parte.

I Centri di Borgo Maggiore e Murata - a cui afferiscono anche le condotte di Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, Fiorentino e Montegiardino - resteranno aperti tutti i giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il sabato - solo per esigenze sanitarie urgenti - dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L’accesso e le prestazioni ai due Centri sono consentiti solo previa prenotazione telefonica. Le visite ordinarie saranno effettuate tutti i giorni dalle 8.00 alle 10.00. Quelle urgenti, invece, tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Il Centro di Serravalle resta aperto tutti i giorni feriali 8.00 - 18.00 e il sabato, solo per esigenze sanitarie urgenti, dalle 8.00 alle 13.00. L’accesso è consentito sempre previa prenotazione telefonica. Le visite ordinarie saranno effettuate tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 11.30; quelle urgenti saranno effettuate tutti i giorni su indicazioni del Centro, sabato mattina compreso.

In tutti i Centri per la Salute chi avesse esigenze di tipo amministrativo i contattare i numeri dedicati, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00. In presenza di febbre, accompagnata da disturbi respiratori importanti, non bisogna recarsi in Ospedale o al Centro Sanitario, ma contattare il proprio medico curante/guardia medica.

Per la richiesta di farmaci per le terapie croniche è necessario utilizzare il servizio on-line dell'Iss (servizionline.iss.sm). Il Comitato Esecutivo ISS e la Segreteria di Stato alla Sanità – si legge su un comunicato - assicurano il massimo impegno per il ripristino delle carenze organiche, sia mediche che infermieristiche.