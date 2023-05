BILATERALE Sanità: Ciavatta incontra il ministro Schillaci, proposte soluzioni per la carenza di farmaci

In ambito sanitario sono diversi i temi che interessano il rapporto Italia - San Marino, ma rimangono da superare complicazioni e burocrazie. Da qui l'importanza di un secondo incontro, a distanza di qualche settimana, tra il segretario alla Sanità Roberto Ciavatta e il collega italiano Orazio Schillaci. L'occasione è l'Assemblea mondiale della Sanità, a Ginevra. Faccia a faccia cordiale che verte sui dossier più urgenti, a partire dalla limitazione imposta da Aifa alla vendita di farmaci all'estero. "Ci siamo basati sull'accordo del 1939 - spiega Ciavatta - e abbiamo concordato di superare questo limite sulla circolazione dei farmaci. C'è poi la questione della Convenzione del 1974 sulla previdenza". Tema che assume rilevanza se si pensa al settore sanitario. La soluzione potrebbe essere uno scambio di note a integrazione della convenzione stessa. Infine l'accordo sui trapianti: "E' in via di sottoscrizione - continua Ciavatta -. Abbiamo poi rinnovato al ministro il nostro invito a salire in Repubblica". "Ci attiveremo per risolvere tutti i problemi - aggiunge Schillaci -. Tra i due Stati continua una grande collaborazione"

Nel video l'intervista al segretario alla Sanità Roberto Ciavatta e al ministro della Salute Orazio Schillaci



