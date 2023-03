Sanità: da Bevere il bilancio di 400 giorni alla guida dell'Iss

Il Direttore generale dell'Iss ripercorre 400 giorni di mandato alla guida della sanità. In Commissione l'audizione in cui Bevere ha fatto il punto su risultati e progetti in corso. Settore al centro del dibattito e delle polemiche, su più fronti, quello della sanità. In Aula si è discusso di sicurezza e della condizione in cui si trovano ospedale e centri sanitari. Il direttore generale non risparmia stoccate ricordando alcune situazioni ereditate al suo arrivo, come quella del locale dove vengono ospitati i gas medicali che sarà oggetto di una ristrutturazione e rientrerà nel nuovo ospedale.

Proprio di progetti si è parlato, insieme al segretario al Territorio Canti. Previsti nei prossimi giorni interventi per l'accessibilità all'ambulatorio medico di Fiorentino. Ma il grosso dovrà arrivare con la ristrutturazione del centro sanitario di Borgo maggiore: 500-600mila euro l'importo. Lavori già finanziati, è stato spiegato, che prevedono una completa ristrutturazione dell'immobile. Il passo successivo – ma il progetto è ancora preliminare – sarà la demolizione e ricostruzione del centro di Murata. Il nuovo ospedale richiederà almeno cinque anni per essere realizzato, è stato spiegato in Aula.

Bevere difende scelte come quelle del robot chirurgico, illustrando i risultati in termini di minore invasività sui pazienti. Tra i nuovi accordi internazionali, quello con l'Università Cattolica del Sacro Cuore che consentirà agli studenti di San Marino di accedere a medicina, con posti dedicati, così da formare la classe medica del futuro. In via di conclusione l'accordo con l'Emilia-Romagna per lo scambio di prestazioni, con l'arrivo di pazienti anche verso San Marino. “Un onore”, per il direttore generale. Sul fronte previdenziale, il direttore amministrativo Forcellini parla di 12 milioni di euro in più di contributi nel 2022.

Ma dalle opposizioni una serie di richieste e critiche. Libera chiede elementi concreti sulla medicina di base, il ritorno al medico e all'infermiere di famiglia e rimarca che le criticità “non sono invenzioni”. Da Rf la richiesta di maggiori dettagli sulla riorganizzazione della medicina di base, con il partito che contesta a Bevere di essere reticente sulle informazioni. Grazia Zafferani, dal gruppo misto, si dice preoccupata per la sicurezza dell'ospedale: una questione annosa, come ricordato dagli stessi vertici ISS. Tra le file della maggioranza, Alessandro Mancini di Npr ringrazia Bevere per la relazione e domanda contenuti e tempi della revisione dell'atto amministrativo. Dal Pdcs Francesca Civerchia si sofferma, nella sua richiesta di informazioni, sulle tempistiche legate alla libera professione. In Aula anche i numeri dell'interruzione volontaria di gravidanza. Dall'approvazione della legge a oggi sono 12 le donne assistite Iss che si sono sottoposte all'Ivg, come spiegato dal segretario alla Sanità Ciavatta.